Kılıçdaroğlu bu kez de TBMM'yi hedef aldı: 'Gazi Meclis’ demiyorum

Kemal Kılıçdaroğlu
Seçimlerde aldığı tarihi yenilginin şokunu halen atlatamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'ndan tuhaf açıklamalar gelmeye devam ediyor.
TBMM'de yeni yasama yılı için düzenlenen açılış töreninde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın salona girişi sırasında ayağa kalkmayarak büyük bir saygısızlığa imza atan Kılıçdaroğlu, şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) hedefe koydu.
" 'Gazi Meclis' demiyorum"
" 'Gazi Meclis' demiyorum"
Meclis'in yeniden açılması sonrası partisinin ilk grup toplantısında konuşan Kılıçdaoğlu, TBMM'yi
'Gazi Meclis'
olarak görmediğini söyledi.
CHP lideri şu ifadeleri kullandı;
- “Bu meclise ben ‘Gazi Meclis’ demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren ve Milli Kurtuluş Savaşı’nı yöneten meclistir. Bu meclis saraydan alınan talimatla, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin el kaldırdığı ve indirdiği, 19 Mayıs hareketinin yapıldığı bir meclistir.”
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2 saat önce