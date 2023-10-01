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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girdiğinde Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu oturmaya devam etti

TBMM'de yeni yasama yılı düzenlenen açılış töreniyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla açılan Meclis oturumunu milletvekili olmayan genel başkanlar locadan izledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte töreni locadan izleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın salona girişi sırasında yerinden kalmazken, Karamollaoğlu'nun ise geç de olsa ayağa kalktı. CHP ve HDP'li vekillerin de ayağa kalkmadığı görüldü.

Seren Som
17:28 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İki liderin ayağa kalkmaması tepki topladı.

İki liderin ayağa kalkmaması tepki topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılanırken, TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.


Locadan birlikte izlediler

Milletvekili olmayan genel başkanlar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Meclis oturumunu locadan yan yana oturarak birlikte izledi.

Kılıçdaroğlu oturmaya devam etti: Karamollaoğlu geç ayağa kalktı


İki genel başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girdiği dakikalarda daha önce olduğu gibi benzer bir tutum sergilediler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın salona girdiği anlarda yerinden hiç kalkmadı.

Karamollaoğlu ise bir süre etrafına baktıktan sonra geç de olsa ayağa kalktı ve sonrasında hemen oturdu.


Erdoğan'ın salona girdiği sırada CHP ve HDP'li vekillerin de ayağa kalkmadığı görüldü.

O anlar kameralara anbean yansıdı.

Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız
Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. ''Önümüzde yeni bir görev ve fırsat var bu da ülkemizi yeni ve sivil bir Anayasaya kavuşturmaktır.'' diyen Erdoğan toplumun tüm kesimlerini yeni anayasa çağrısına katılmaya davet etti. Ankara'daki hain saldırıya ilişkin ise, ''Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır.'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in skandal FETÖ kararına da sert tepki göstererek Avrupa Birliği'ne üyelik resti çekti.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Temel Karamollaoğlu
#TBMM
#Recep Tayyip Erdoğan
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