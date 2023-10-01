Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girdiğinde Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu oturmaya devam etti

İki liderin ayağa kalkmaması tepki topladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor.
Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılanırken, TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.
Locadan birlikte izlediler
Milletvekili olmayan genel başkanlar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Meclis oturumunu locadan yan yana oturarak birlikte izledi.
Kılıçdaroğlu oturmaya devam etti: Karamollaoğlu geç ayağa kalktı
İki genel başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girdiği dakikalarda daha önce olduğu gibi benzer bir tutum sergilediler.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın salona girdiği anlarda yerinden hiç kalkmadı.
Karamollaoğlu ise bir süre etrafına baktıktan sonra geç de olsa ayağa kalktı ve sonrasında hemen oturdu.
Erdoğan'ın salona girdiği sırada CHP ve HDP'li vekillerin de ayağa kalkmadığı görüldü.
O anlar kameralara anbean yansıdı.