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Meclis'in mesaisi başlıyor

Meclis, yeni yasama yılına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. Erdoğan'ın vereceği mesajlar yeni dönemin ipuçları olacak. Erdoğan, muhalefete Anayasa'yı ve Meclis İç Tüzüğü'nü değiştirme çağrısını bu kez Meclis kürsüsünden yapacak. 14 siyasi partinin temsil edildiği Meclis'te 6 siyasi partinin grubu olacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, vekil olmadığı için Genel Kurulu locadan izleyecek. Yeni yasama yılı nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekillerine Meclis Büyük Şeref Salonunda resepsiyon verecek.

Uğur Duyan
04:00 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’te TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap edecek. Yeni yasama yılına giren Meclis’in açılışını yapacak olan Erdoğan konuşmasında, yeni Anayasa çalışmalarına odaklanacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu yeni anayasa oluşturma teklifini, bu kez de TBMM Genel Kurulu’nda dile getirecek. Erdoğan’ın Meclis’te sağlanan yüksek oranlı temsille bu fırsatın bir kez daha yakalandığını kaydetmesi ve TBMM’nin bu değişime muktedir olduğunu hatırlatması bekleniyor.

İÇ TÜZÜK VURGUSU

Meclis’in Türkiye’yi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefini haiz olduğunu vurgulayacak olan Erdoğan, yeni anayasa hedefine paralel olarak TBMM İç Tüzüğü’nün de güncellenmesi yönünde mesajlar verecek. Erdoğan’ın parlamentonun çalışma hızını artıracak, yasama erkinin verimliliğini yükseltecek bir iç tüzüğün de yeni yasama yılında mümkün olacağını vekillere hitabında, bildirmesi bekleniyor.

Erdoğan ailesinin mutlu günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Usame Erdoğan’ın nikah merasimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte, kardeşi Mustafa Erdoğan’ın oğlu Usame Erdoğan’ın Haliç Kongre Merkezi’ndeki mutlu gününe şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan’a verdi. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.



#TBMM
#Recep Tayyip Erdoğan
#Siyaset
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