Meclis'in mesaisi başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’te TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap edecek. Yeni yasama yılına giren Meclis’in açılışını yapacak olan Erdoğan konuşmasında, yeni Anayasa çalışmalarına odaklanacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu yeni anayasa oluşturma teklifini, bu kez de TBMM Genel Kurulu’nda dile getirecek. Erdoğan’ın Meclis’te sağlanan yüksek oranlı temsille bu fırsatın bir kez daha yakalandığını kaydetmesi ve TBMM’nin bu değişime muktedir olduğunu hatırlatması bekleniyor.