Albayrak Hat Sergisi Üsküdar’da

Albayrak Grubu’nun 2016 yılında başlattığı, hüsnühat geleneğini yaşatmayı, yeni eserlerle bu halkayı genişletmeyi hedefleyen sergi serisi, her yıl yeni bir temayla düzenleniyor. Bu kapsamda düzenlenen hat takvimi sergisinin 2023 eserleri, Üsküdar Nev Mekan’da ziyarete açıldı. Etkinliğe hattatlardan Abdurrahman Depeler, S. Ahmet Depeler, Sami Naddah, Serkan Selalmaz ve İbrahim Şengül katıldı. Bu yıl Kelime-i Tevhid temasında hazırlanan 13 eserin aralarında bulunduğu 23 hüsnühat çalışması ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

2024’ÜN TEMASI BESMELE

Projede bu yıl Serkan Selalmaz ve Casim Muhammed Mirac eserleriyle ilk kez yer aldı. Selalmaz, serginin hat alanında önemli bir işi üstlendiğini söyledi. Kufi stilde yazdığı eserini anlatan hattat, yazısının alt kısmında bulunan nun harfinin Ramazan ayını simgelediğine dikkat çekerek “Birden fazla teknik kullanıldı. El yapımı kağıda is mürekkebi, akrilik mürekkebi ve gerçek altın kullanıldı. La ilahe kısmı is mürekkebi, lafzatullahlar altınla, Muhammeden Resulullah kısmı da akrilik beyaz mürekkeple yazıldı. Projenin en önemli kısımlarından bir tanesi de yazıların hepsinin Ramazan ayında yazılmış olması. Tüm sanatseverleri hat meraklılarını sergimize bekliyoruz” dedi.

Serkan Selalmaz.

23 Mart’ta başlayacak olan 2024 yılı hüsnühat çalışmasının teması ise Besmele olacak. Sergi yıl içinde farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşacak. Bugüne kadar yapılan çalışmaların tamamı ise ketebe.org sitesinden incelenebilecek.







