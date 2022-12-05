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ŞANLIURFA

Alın terinin karşılığını alma vakti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle bir araya geldi. Türkiye’nin kadim mücadelesinin en zor kısmının geride kaldığını belirten Erdoğan, “Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alın terinin karşılığını alma vakti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da gençlerle bir araya geldi
Gençlerle buluşmaya İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, “Gülüm Benim” şarkısına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısında açıkladığı partisinin vizyon belgesini eleştirerek “Bay Kemal, güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, etmiş, uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi anlarsın... Böyle bir durum. Biz de dedik ki biz, Şanlıurfa’da zihin devrimi yapacağız. Ve Şanlıurfa’da bir zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa’da” dedi. Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” programına katıldı. Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan “Gülüm Benim” şarkısına da eşlik etti. Dünya Engelliler Günü’nde çok sayıda engelli gencin de katıldığı programda Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

NE SAĞDAYIZ NE SOLDA, SİYASETİN MERKEZİNDEYİZ

- Sizlerle sohbetlerimizde öyle çarpıcı analizlerle, öyle isabetli tespitlerle, öyle akılcı tekliflerle karşılaşıyoruz ki inanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Bu tablo bize, AK Parti’yi kurarken gençlik teşkilatlarımızı, örgütlenmemizin ve politikalarımızın merkezine yerleştirmemizin ne kadar doğru olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Türkiye’de gençlik teşkilatını, partisinin angarya işlerini yaptıracak bir araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Biz ne sağdayız ne solda, biz siyasetin merkezindeyiz.

- Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizlerle alacağız. Hazreti Mevlana’nın o pergel metaforuna uygun şekilde, bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz. Artık dünyaya şöyle bakacağız, biz dünyaya değil, dünya Türkiye’ye baksın. Bunu, sizlerle beraber başaracağız. Gençlerimizin bilgisi, donanımı, öz güveni Türkiye Yüzyılının en büyük teminatıdır. Hamasetle, demagojiyle, yalanla, çarpıtmayla yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve cesaretinden aldığımız güçle nereye hazırlanıyoruz? 2023’e.

DERTLERİ MASADAN KİM NE KAPAR

  • - (6’lı masa) Onların şu andaki derdi bu masadan kim ne kadar ne kapar, yaptıkları bu. Bugün (önceki gün) vizyon açıklamış, bu vizyonu açıklarken vizyon denilen olayın içinde Amerika’da bilmem kim, bilmem şuradan kim. Bunlarla benim milletimi aldatacaklarını zannediyorlar. Bize yerli ve milli bir zihniyet, yerli ve milli bir zeka lazım. Yani, sen lazımsın, sen. Şu mantık, şu zihniyet onlarda yok.”

Pedagojik formasyon okul bitmeden

Bir öğretmenin pedagojik formasyonu sadece atanmış kişilerin alabildiğini, mezun olup atama bekleyenler için de bir düzenleme olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın, 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık.”

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