Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı Urfadan 8 net mesaj
ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı: Urfa'dan 8 net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, toplu açılış töreni için gittiği Şanlıurfa’da meydanı ve yolları coşkuyla dolduran 110 bin kişi karşıladı. Erdoğan burada, “Türkiye’nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan” içerideki ve dışarıdaki herkese 8 önemli mesaj verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı: Urfadan 8 net mesaj
​Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, toplu açılış töreni için gittiği Şanlıurfa’da meydanı ve yolları coşkuyla dolduran 110 bin kişi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı’nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Şanlıurfa’yı özlediklerini, Şanlıurfalıların da kendisini özlediğini gördüğünü belirten Erdoğan, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısından dizeler okudu. Sevinçlerini, dertlerini Şanlıurfalılar ile paylaşmaya geldiklerini ifade eden Erdoğan, Şanlıurfalıların gönüllerinin hep kendileriyle olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ MESAJLARIM VAR

Türkiye’nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan, içerideki ve dışarıdaki herkese önemli mesajlar vermek istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim. Kimse boş hayale kapılmasın. Yanlış hesap yapmasın. Siz Bay Kemal’e filan bakmayın. Onun yanındakilere bakmayın. Evet şimdi mesajlarımızı tek tek verelim. Allah’ın izni ve milletimizden alacağımız güçlü destekle 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

BÜYÜMEYE HAZIRIZ

  • İki, yine Allah’ın izniyle milletimizin takdiriyle Meclis’te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sizlerin vereceği görevle sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi vermeye hazır mısınız? Üç, Türkiye Ekonomisi Modeli’ni mutlaka başarıya ulaştırarak, bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları biiznillah geride bırakacağız. Küresel ekonomide, küçülme endişelerinin zirveye çıktığı bir dönemde biz üretimimizde, istihdamımızla, ihracatımızla büyümeye hazırız. Siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

Dört, güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların, güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Bu görevi bize vermeye var mısınız? Beş, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Bu görevi bize vermeye var mısınız?”

YÖNETİM SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ

Yönetim sistemini, gençlerin özgürlük, adalet, hak, refah beklentilerine en ileri düzeyde karşılık verecek şekilde geliştireceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin, altılı masada olduğu gibi... Ne yapıyorlar, sen ne istiyorsun, şunu. Sen ne istiyorsun, bunu. Onlara bir şeyler dağıtmakla meşguller bunlar. Biz 85 milyona ne yaparız, bunu yerine getirmekle mükellefiz. Bu görevi vermeye var mısınız? Yedi, tek becerileri, kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek, tek başarıları, kongre kazanmak olanların Türkiye’ye verecekleri hiçbir şey olmadığını seçim gününe kadar attığımız her adımla ispatlayacağız. Buna inanıyor muyuz? Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen, yalan ve iftira siyasetinin sahte cengaverlik gösterenlerin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını bakıp usanmadan anlatmaya var mıyız?”

Mazot ve gübre desteği % 257 arttı

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Şanlıurfa’da AK Parti Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan burada çiftçilere mazot ve gübre desteğinin arttırıldığı müjdesini verdi: “Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50’den 70 kuruşa yükseltiyoruz.”

GELECEĞE IŞIK TUTAMAZLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Jeremy Rifkin’i ekonomi danışmanı olarak atamasını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Şanlıurfa’nın ciğeri, kebabı varken Amerika’ya FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji endüstri bölgesi müjdesi

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kurulacağını duyurdu: “Şimdi yeni bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bereketli hilalin merkezi Şanlıurfa’nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Kendi elektriğini üretmek isteyen çiftçilerimiz, bu endüstri bölgesinden ihtiyaçlarını hem kolayca hem de ekonomik olarak karşılayabilecektir. Amacımız, istihdama da önemli katkısı olacak bu projeyle Şanlıurfa’yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Yenilenebilir enerji endüstri bölgemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Rekor katılım

Törene muhteşem bir katılımın olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet’in verdiği resmi rakama göre alanda 110 bin kişinin yer aldığını, bunun rekor olduğunu söyledi.

Minibüsçülerin sorunlarını dinledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’ya gitmeden önce Atatürk Havalimanı’ndaki devlet konuk evinde, minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, buluşmanın hayırlara, hafta içinde alınan kararın da minibüsçü ve taksi camiası için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diledi. Minibüsçülerin sıkıntılarını bildiklerini, zaman zaman birçok minibüs ve taksi duraklarında bunları dinlediklerini aktaran Erdoğan, UKOME toplantısında, İstanbul’da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin kabul edilmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Alınan karar tabii çok çok isabetli bir karar oldu. Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz. Bu çok önemliydi. Yani sizin üzerinizden bir şeyler devşirmeye çalışanların oyununu bozdunuz. Bundan sonraki süreçte de inanıyorum, İstanbul çok daha huzurlu, çok daha rahat olacak.”

Dijital terör güvenlik tehdidi: Türkiye ile hesaplaşmayı artık kesin
GÜNDEM
Dijital terör güvenlik tehdidi: Türkiye ile hesaplaşmayı artık kesin

Rifkin online seslendi: Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı
GÜNDEM
Rifkin online seslendi: Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi
OYNAT 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kendisine eşlik eden sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte 'Urfalıyam Ezelden' isimli türküyü seslendirdi.
Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı

Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.
Omuz omuza olalım istedik

Omuz omuza olalım istedik

​Ercümend Özkan'ın eşi Mukaddes Özkan'la konuştuk.
Urfadan 8 net mesaj

Urfa'dan 8 net mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı.
Rifkin online seslendi

Rifkin online seslendi

​Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı.
Ayaklar yerden kesildi

Ayaklar yerden kesildi

​Bayraktar Kızılelma havalandı.
ABD'de kölelik cezaevinde hâlâ var

ABD'de kölelik cezaevinde hâlâ var

​Eski mahkum Johnny Perez zulmü ifşa ediyor.

Maaş artsın işimiz devam etsin

Maaş artsın işimiz devam etsin

​Asgari ücrette taraflar soruları cevaplandırdı.
Dönüşüm niye yavaş

Dönüşüm niye yavaş

​İstanbul'da 230 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor.
İsveç'ten düşük profilli iade

İsveç'ten düşük profilli iade

​NATO üyeliği için göz boyuyor.
Kapasite tüm AB'den fazla

Kapasite tüm AB'den fazla

​Düzensiz göçle mücadele.
Rusya 100 petrol tankeri aldı

Rusya 100 petrol tankeri aldı

​AB yaptırımlarını bu yöntemle aşacak.
Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti

Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti

​Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı.
Tekno-markette oyuna gelmeyin

Tekno-markette oyuna gelmeyin

​Görüntü kalitesini artıran LED ışıklar sizi yanıltmasın.
Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor

Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor

​Türk Kızılayı dayanışma ağı ördü.
Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı

Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı

​320 etkinlik ve 2 bin 200 imza günü düzenlenecek.
Messi hız kesmiyor

Messi hız kesmiyor

Dünya Kupası çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi Arjantin oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.