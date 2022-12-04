Rifkin online seslendi: Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vizyon belgesini açıkladığı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Bugün halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Sadece bir adaya, başka bir tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Oyu halkımızdan, herkes için daha iyi yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bu yeni sistemi bugün açıklıyorum” dedi.

Jeremy Rıfkin uzaktan bağlantıyla toplantıya katıldı.

ENDÜSTRİ İÇİN RİFKİN

70 kişilik bir ekip kurduğunu ve hepsiyle tek tek görüştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, ‘vatan için çalışacaklarını’ söylediği isimlerden bazılarını da açıkladı: “Jeremy Rifkin, benim de yeni endüstriyel dönüşüm başkanım. Daron Acemoğlu bizimle birlikte olacak. Sayın Öztrak makroekonomik çözümleri, Sayın Böke dijital kalkınma ve yeşil dönüşümü, Sayın Refet Gürkaynak para politikalarını, Ufuk Akçil istihdam politikalarını, Hacer Foggo sosyal politikalarımızı anlatacak.”

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YÖN HARİTASI OLUŞTURACAĞIM

Kılıçdaroğlu’nun ardından ilk olarak Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin konuştu. Uzaktan bağlantı yoluyla toplantıya katılan Rifkin, “Türkiye’nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım” diye konuştu.

SUNUMLAR YAPILDI

Rifkin’in ardından Yoksulluk ve Dayanışma Ağı Başkanı Hacer Foggo, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ve MIT Ekonomi Bölümü’nden Daron Acemoğlu sunumlarını yaptı.