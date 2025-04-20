Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ceza yağdı

Adana'da polis ekipleri Atatürk Caddesi Gar Meydanı, Süleyman Demirel Bulvarı Pasta Bahçesi önü, Suna Kan Bulvarı Baro Tesisleri önü ve Can Özşahinoğlu Bulvarı Hekimköy Kavşağı olmak üzere dört farklı noktada denetlemeler yaptı. Trafik polislerinin gerçekleştirdiği alkol denetimi sırasında motosiklet sürücü E.C. (37), kontrol noktasında durduruldu. Alkol testi yapılmak istenen E.C., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika boyunca alkolmetreyi üflemekte direnen sürücü, güçlükle ikna edilerek teste tabi tutuldu. Yapılan ölçümde E.C.'nin 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi.