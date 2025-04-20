Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Alkollü sürücü dehşeti yaşattı: 5 araca çarptı bir kişi yaralandı

Alkollü sürücü dehşeti yaşattı: 5 araca çarptı bir kişi yaralandı

07:1320/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 araca çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücünün yanında bulunan bir yolcu yaralandı.

Edirne'de alkolü otomobil sürücüsünün 5 araca çarpması sonucu maddi hasar oluşurken, bir yolcu yaralandı.

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Kem Hacı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 34 CDS 385 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken sokak üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 1 motosiklet, 4 otomobil ve 1 kamyonette ciddi hasar oluşurken, sürücü Y.K'nın kullandığı otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yolcu konumunda bulunan yaralı H.I., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolünde sürücü Y.K'nın 1.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 9 bin 237 TL ise trafik cezası kesildi.

Öte yandan, yaralı yolcunun da alkolü olduğu öğrenildi. Vatandaşlardan Mesut Dalol, yaşanan kazadan dolayı mağdur olduklarının belirtti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Edirne
#emniyet
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?