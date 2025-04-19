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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi

08:5119/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan korkutan bir kaza geçirdi.
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan korkutan bir kaza geçirdi.

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncunun kaburga kemiğinin çatladığı bildirildi. Ünlü oyuncu Berk Atan hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan oyuncu daha sonra bir süre dinlenecek.

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan sevenlerini korkuttu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 33 yaşındaki Atan saatlerinde trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı.

Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan oyuncu daha sonra bir süre dinlenecek.

Berk Atan kimdir?

26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu, 2012 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.

Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı.

#Berk Atan
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