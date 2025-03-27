Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Ailesine veda edip yola çıktı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 170 bölümdür izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 171. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Taner'in iş için ailesiyle vedalaştığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Yeni bölümde, Taner'in zor kararları ve ailesiyle olan ilişkisi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.

AİLESİYLE VEDALAŞTI, GİDİYOR

Taner, önemli bir proje kapsamında laboratuvarda çalışmak için şehir dışına gitmeye hazırlanıyor. Ancak bu yolculuğun ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

KASABADA DUYGUSAL VEDA