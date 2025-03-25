TRT'nin sevilen yapımlarından "Gönül Dağı" dizisi, beşinci sezonunda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziden daha önce ayrılan bir oyuncu yeniden Gönül Dağı'na dönüyor. Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri fragmanda görüldü.
TRT 1'de cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı, seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Beş sezondur devam eden dizide yaşanan bazı ayrılıkların yerine yeni yüzler gelse de, bazı isimlerin yeri dolmuyor.
Son olarak diziye dahil olan usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Ayşe İnci hikayeye yeni bir soluk kazandırdı.
Öte yandan rekortmen dizide yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz bölümlerde ayrılan o isimde geri dönüyor.
Dizinin yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren eğlenceli karakteriyle diziye renk katan usta oyuncu 172. Bölümde diziye yeniden dahil oluyor.
Gönül Dağı'nda Ağıtçı Hüseyin karakteriyle seyirciyi güldürmeyi başaran usta oyuncu Erdal Cindoruk diziye geri dönüş yapıyor.
Bir süre önce 'Sen Ağlama İstanbul' dizisiyle anlaşan ve Gönül Dağı'ndan ayrılan Cindoruk, dizinin 8. bölümde final yapmasının ardından Gönül Dağı’nın 172. bölümü ile tekrar ekranlara dönüyor.