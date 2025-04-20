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Mersin'de feci kaza: Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'de feci kaza: Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

07:5020/04/2025, Pazar
AA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.B. idaresindeki 33 LL 183 plakalı otomobil, Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 AHF 240 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

H.B'nin cenazesi Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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