Alman vatandaşlarını telefonla arayıp dolandıran 10 örgüt üyesi İstanbul'da yakalandı

Almanya adli makamları, konsolosluk üzerinden Türk yetkililerine ulaşarak Almanya'da çok sayıda telefon dolandırıcılığı yapan örgütün Türkiye'den yönetildiğini bildirdi. Bunun üzerine konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Özellikle yaşlı Alman vatandaşları arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan örgüt üyelerinin binlerce euroluk vurgun yaptığı belirlendi. Soruşturma sonucu şüphelilerin aynı yöntemle 46 Alman vatandaşından toplam 122 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

ULUSLARARASI ÖRGÜT 'HELLS ANGELS' BAĞLANTILI ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda paranın bir kısmının Türkiye'deki kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından teknik takibe başlandı. Çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden bazılarının Almanya'da suç örgütü olan 'Hells Angels' ile bağlantılı olduğu belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 10 kişiyi yakalamak için İstanbul, İzmir ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Şüpheliler 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca ve çok miktarda para ve bilgisayarlar ele geçirildi.

CİNAYET SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORMUŞ

Polis operasyonunda yakalanan Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve A.E.A.'yı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan araştırmalarda gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan Ali Erdi A.'nın 9 Ocak 2014'de Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle arandığı ortaya çıktı. Almanya'nın organize suç örgütü 'Hells Angels' üyelerinden biri olduğu öğrenilen Ali Erdi A.'nın Almanya'da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş 'Müebbet hapis cezası' aldığı belirlendi. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sürüyor.







