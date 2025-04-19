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Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

08:0119/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 2 ve ulusal seviyede aranan 1 kişi Gürcistan'da yakalandı.
Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 2 ve ulusal seviyede aranan 1 kişi Gürcistan'da yakalandı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan’dan Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; “Dolandırıcılık ” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, “Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık ” suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan’da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı.




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