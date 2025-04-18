Kırmızı bültenle aranıyordu: Cinsel istismar şüphelisi Bodrum'da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İspanya'da 2019 yılında 103 çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılan Youness En Nacırı'nın Bodrum'da olduğunu tespit etti.