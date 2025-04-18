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Dört il merkezli 6 organize suç örgütüne operasyon: 158 şüpheli yakalandı

Dört il merkezli 6 organize suç örgütüne operasyon: 158 şüpheli yakalandı

08:3618/04/2025, Cuma
IHA
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Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlarda, 6 organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı.
Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlarda, 6 organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı.

Adana’da S.B.’nin, İstanbul’da H.Y. ve B.B.’nin (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B.’nin, İzmir’de S.A. (yurt dışında) ve U.G’nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu; S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, İzmir(2) ve İstanbul(2) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme (İş Yeri Kurşunlama), Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.


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