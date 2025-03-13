Malatya'da 40 adrese eş zamanlı operasyon: Organize suç örgütü çökertildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince savcılık koordinesinde "Aydın organize suç örgütüne" yönelik operasyon düzenlendi.

6 aylık fiziki ve teknik takip sonucu kentteki 40 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 adet tabanca, 9 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 105 bin 991 adet uyuşturucu hap, bin 500 ecstasy hap, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 280 bin TL nakit para, 530 adet tabanca fişeği, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.