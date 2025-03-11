Erzurum'da kaçakçılık operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 11 adet tabanca şarjörü, 115 adet fişek,10 adet bıçak, 4 adet cep telefonu, bin 500 adet sahte konfeksiyon malzemesi ve bin 754 paket sigara ele geçirildi.