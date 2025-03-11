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Erzurum'da kaçakçılık operasyonu

Erzurum'da kaçakçılık operasyonu

10:4711/03/2025, Salı
IHA
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Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 11 adet tabanca şarjörü, 115 adet fişek,10 adet bıçak, 4 adet cep telefonu, bin 500 adet sahte konfeksiyon malzemesi ve bin 754 paket sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.



#Operasyon
#Erzurum
#Kaçakçılık
#Asayiş

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