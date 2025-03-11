Mersin'de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile, 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; polis tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada; 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile, 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldı.