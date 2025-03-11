Mersin'de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; polis tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada; 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile, 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldı.