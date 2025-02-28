İstanbul'da kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonu: 30 zanlı yakalandı

Adreslerdeki aramalarda, 54 tabanca, 4 kalem görüntülü suikast silahı, 17 silah gövdesi, 2 kurusıkı tabanca, 88 şarjör, 1000 fişek, eylem amaçlı balistik yelek ve maske, 2 el telsizi, 22 bin 500 avro ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.