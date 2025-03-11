Koşulsuz silah bırakmaları bekleniyor: Terör unsurları tamamen yok edilecek

Örgütten beklenen ilk hamle silah bırakma olacak. Örgüt bu süreç içerisinde silah bırakmazsa terörle mücadele operasyonları daha da artarak sınır içinde olduğu gibi sınır ötesinde de örgüte silah bıraktırılacak. Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket eden Türkiye kendisine tehdit olarak yönelebilecek terör unsurlarını da yok edecek.Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı doğrultusunda hedeflerini daha hızlı gerçekleştirmesi için terör prangasından kurtulması gerektiğine dikkat çekiliyor. Prangadan kurtulması halinde Türkiye, 40 yıllık baş belası olan terörü gündeminden çıkaracak. Terörsüz Türkiye sürecine giden yolda İmralı’dan gelen çağrı sonrasında muhatabı terör örgütü PKK'nın atacağı adımlar da bekleniyor.

Hiç bir pazarlığın söz konusu olmayacağı bu süreçte terör örgütünden beklenen ilk hamle silahları bırakma olacak. Ön şartsız, koşulsuz silah bırakma gerçekleşmezse askeri güvenlik önlemleri devreye sokulacak. Örgüt bu süreç içerisinde silah bırakmazsa terörle mücadele operasyonları daha da artarak sınır içinde olduğu gibi sınır ötesinde de örgüt operasyonlarla köşeye sıkıştırılacak ve silahlarını bırakmak zorunda kalacak. Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının da bir an önce fesih kararı alması, koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeleri de beklenecek. Terörsüz Türkiye hedefi sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Bu hedef ‘Terörsüz Irak’ ve ‘Terörsüz Suriye’ olarak da değerlendiriliyor. Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket eden Türkiye, kendisine tehdit olabilecek terör unsurlarını da toprağa gömecek.