Mardin'de organize suç örgütü çökertildi: 19 şüpheli yakalandı

Mardin’de K.K.’nin elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından "HÜCRE-13" operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Mardin’de K.K.’nin elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda; 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet AK-47 kalaşnikof tüfeği, 3 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet PKM makineli tüfek ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.