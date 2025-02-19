Mardin'de organize suç örgütü çökertildi: 19 şüpheli yakalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.