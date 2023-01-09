Altılı masada milletvekili listeleri kavgası başladı: 3 partili formül

Yeni seçim yasası ile beraber altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının yanı sıra milletvekili listeleri krizi yaşanmaya başladı. Altılı masanın sekiz seçenek belirlediği iddia ediliyor. Diğer partilerinin adaylarının CHP ve İYİ Parti listelerinden girmesi beklenirken DEVA Partisi için farklı bir formül arayışı sürüyor.

Altılı masadaki diğer partiler CHP ve İyi Parti'nin listesinden girecek

Altılı masanın ilk seçeneğine göre, altı partinin adayları CHP ve İyi Parti’nin listelerinde yer alacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde "Milletvekilliği listelerinde anlaşamazsak 81 ilde DEVA Partisi olarak kendimiz seçime gireriz." demişti. Babacan’ın bu açıklamasından dolayı altılı masada üçüncü bir milletvekili listesi oluşturulabileceği söyleniyor. Listelere ilişkin son karar, “illerde yapılacak kamuoyu araştırmaları ve kurmayların çalışmaları” sonrası verilecek.

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Bu iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin göstereceği adayların, diğer partilerin listelerinden seçime gireceği öngörülüyor.

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Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in aktardığına göre kulislerde, “Gelecek Partisi’nin TBMM’de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de partili ‘en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması’ isteminde bulunduğu” belirtiliyor.

BTP de İyi Parti'nin kontenjanında Meclis'te yer bulabilir

Bir diğer senaryo ise BTP ve İyi Parti arasında gerçekleşebilir. Altılı masaya katılmak isteyen BTP’de adaylar, İyi Parti listelerinden seçime girebilir.

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