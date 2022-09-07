Gündem Altılı masadaki kavga Nevşin Mengüyü kızdırdı Böyle devam ederlerse seçimi kaybederler
POLİTİKA

Altılı masadaki kavga Nevşin Mengü'yü kızdırdı: Böyle devam ederlerse seçimi kaybederler

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir türlü adayını belirleyemeyen altılı masaya bir tepki de Nevşin Mengü'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mengü, "Her kafadan bir ses çıkıyor. Böyle giderse muhalefet seçimi kaybeder" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Altılı masadaki kavga Nevşin Mengüyü kızdırdı: Böyle devam ederlerse seçimi kaybederler
Nevşin Mengü

Nevşin Mengü altılı masa içerisindeki kavga ve muhalefet blokunun cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkaramama konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BÖYLE GİDERSE MUHALEFET SEÇİMİ KAYBEDER'

Altılı masayı eleştiren Mengü, “Muhalefet, ‘her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor imajı vermeye devam ederse’ seçimi kaybeder. Belirsizlik seçmen için bayrak etrafında toplanma etkisi yaratır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyor mu tabii o da ayrı konu.” dedi.

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Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
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Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı açılış töreninde "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, son dönemde Millet İttifakı'nda krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak 6'lı masaya mesaj olarak değerlendirildi.

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