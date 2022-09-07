Altılı masadaki kavga Nevşin Mengü'yü kızdırdı: Böyle devam ederlerse seçimi kaybederler

Nevşin Mengü altılı masa içerisindeki kavga ve muhalefet blokunun cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkaramama konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BÖYLE GİDERSE MUHALEFET SEÇİMİ KAYBEDER'

Altılı masayı eleştiren Mengü, “Muhalefet, ‘her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor imajı vermeye devam ederse’ seçimi kaybeder. Belirsizlik seçmen için bayrak etrafında toplanma etkisi yaratır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyor mu tabii o da ayrı konu.” dedi.

Muhalefet, "her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor imajı vermeye devam ederse" seçimi kaybeder. Belirsizlik seçmen için bayrak etrafında toplanma etkisi yaratır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyor mu tabii o da ayrı konu REKLAM September 7, 2022

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Altılı masa uzlaşırsa ben hazırım