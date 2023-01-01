Altılı masaya kendi seçmeni dahi tepki gösteriyor: Aylardır tartışmalarıyla uğraşıyoruz

"Siz çıkıyorsunuz diyorsunuz ki 'Eğer bizim dediklerimiz dikkate alınmazsa kriz çıkabilir'. Kriz ifadesini en son söyleyecek kişisiniz. Sonra Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki 'Elbette kriz çıkabilir'. Bu doğru bir politika değil. Aylardır altılı masanın tartışmalarıyla uğraşıyoruz"