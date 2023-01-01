Altılı masaya kendi seçmeni dahi tepki gösteriyor: Aylardır tartışmalarıyla uğraşıyoruz
CHP'ye yakınlığı ile bilenen Halk Tv'de siyaset bilimci Can Kakışım altılı masaya tepki gösterdi. Altılı masada süren anlaşmazlıklara ilişkin Kakamışlı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı istikrarlı bir şekilde artıyor. Ben burada altılı masanın politikalarını eleştiririm. Bizim ihtiyacımız olan CHP ve İYİ Parti'nin birlikteliği ile diğer partilerin ve HDP'ye yönelik ifadelerin olmadı aynı zamanda destek verdiği bir çalışmaydı. Aylardır altılı masanın tartışmalarıyla uğraşıyoruz" dedi.
10:48 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Siyaset bilimci Can Kakışım
Altılı masanın aday belirsizliğine ve anlaşmazlıklarına ilişkin siyaset bilimci Can Kakışım tepki gösterdi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de konuşan Kakışım, altılı masada yaşanan tartışmalara ilişkin,
"Kendi içsel tartışmaları ile devam eden bir altılı masa var"
ifadelerini kullandı.
'TARTIŞMALARIYLA UĞRAŞIYORUZ'
Altılı masanın kendi içerisinde uzlaşamadığını belirten siyaset bilimci Can Kakışım,
"Siz çıkıyorsunuz diyorsunuz ki 'Eğer bizim dediklerimiz dikkate alınmazsa kriz çıkabilir'. Kriz ifadesini en son söyleyecek kişisiniz. Sonra Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki 'Elbette kriz çıkabilir'. Bu doğru bir politika değil. Aylardır altılı masanın tartışmalarıyla uğraşıyoruz"
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