Gündem Kılıçdaroğluna Denizlide gerçekleştirdiği programda CHPli genç tepki gösterdi Halk belirlesin
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'na Denizli'de gerçekleştirdiği programda CHP'li genç tepki gösterdi: Halk belirlesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Denizli'de gerçekleştirdiği programda gençlerin beklenti ve taleplerini cevaplarken, "Cumhurbaşkanı adayını 6 lider belirleyecek" ifadelerine CHP'li genç tepki göstererek, "Neden altılı masa belirliyor? Halk belirlesin" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğluna Denizlide gerçekleştirdiği programda CHPli genç tepki gösterdi: Halk belirlesin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına CHP'li genç tepki gösterdi

Denizli'de gerçekleştirdiği programlar esnasında CHP'li bir genç Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adayını altılı masanın belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu'na yönelik CHP'li genç, "Halk belirlesin" dedi.

'ADAYI ALTILI MASA BELİRLEYECEK'

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, aday belirsizliği devam ederken altılı masaya da değinerek, "Cumhurbaşkanı adayını 6 lider belirleyecek. Dolayısıyla ben onların adına konuşamam. Böyle bir dayatma kültürü de yok zaten bizde." ifadelerini kullandığı sırada salondaki bir genç araya girdi. CHP'li genç, "Neden altılı masa belirliyor, halk belirlesin." diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na Denizli'de gerçekleştirdiği programda CHP'li genç tepki gösterdi: Halk belirlesin
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Kılıçdaroğlu'na Denizli'de gerçekleştirdiği programda CHP'li genç tepki gösterdi: Halk belirlesin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Denizli'de gerçekleştirdiği programda gençlerin beklenti ve taleplerini cevaplarken, 'Cumhurbaşkanı adayını 6 lider belirleyecek' ifadelerine CHP'li genç tepki göstererek, 'Neden altılı masa belirliyor? Halk belirlesin' diyerek tepki gösterdi.

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