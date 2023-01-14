Kılıçdaroğlu'na Denizli'de gerçekleştirdiği programda CHP'li genç tepki gösterdi: Halk belirlesin

Denizli'de gerçekleştirdiği programlar esnasında CHP'li bir genç Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adayını altılı masanın belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu'na yönelik CHP'li genç, "Halk belirlesin" dedi.

'ADAYI ALTILI MASA BELİRLEYECEK'

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, aday belirsizliği devam ederken altılı masaya da değinerek, "Cumhurbaşkanı adayını 6 lider belirleyecek. Dolayısıyla ben onların adına konuşamam. Böyle bir dayatma kültürü de yok zaten bizde." ifadelerini kullandığı sırada salondaki bir genç araya girdi. CHP'li genç, "Neden altılı masa belirliyor, halk belirlesin." diyerek tepki gösterdi.

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