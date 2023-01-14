Kılıçdaroğlu pankartında dikkat çeken çizim: Kime 'kukla demokrat' diyorlar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Denizli'deki gençlik buluşmasına katılmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun salona girmesi ile birlikte ışıkları kapanmış ve perdenin arkasından dev bir pankart çıkmıştı.

PANKARTTAKİ 'KUKLA' ÇİZİMİ

Üç Oscarlı 1972 yapımı Baba (The Godfather) filminin afişine benzetilen dev pankartta, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı orijinal film afişinde Marlon Brando gibi yer aldı.

Ancak pankartta yer alan bir detay dikkat çekti. Pankartın sağ üst köşesinde bir 'kukla' çizimi yer aldı.

'KİME KUKLA DEMOKRAT DİYORLAR?'

Bu detaya dikkat çeken gazeteci Hulki Cevizoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Denizli'de gençlerin Kılıçdaroğlu'nu 'Demokratik Baba' yazan bu pankartla karşılamasına çok sevinmişler! Peki pankartın sağ üst köşesindeki kocaman çizimle kime kukla demokrat diyorlar?" diye sordu.

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Denizli'de gençlerin Kılıçdaroğlu'nu "Demokratik Baba" yazan bu pankartla karşılamasına çok sevinmişler!



Peki pankartın sağ üst köşesindeki kocaman çizimle kime KUKLA DEMOKRAT diyorlar? pic.twitter.com/YypVadydAu — Dr. Hulki Cevizoğlu (@mhulkicevizoglu) January 13, 2023