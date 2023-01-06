Gündem Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlunun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

Dudullu-Bostancı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek." dediği sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlunun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı masa ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Dudullu-Bostancı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK KONUŞMASI

Burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda kimse endişe duymasın" dedi.

YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
OYNAT 00:15
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
Dudullu-Bostancı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 'Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek.' dediği sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.


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