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Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya darbe: Depoları imha edildi

Hatay Amanos Dağları'nda, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri tarafından geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen depo imha edildi.

13:15 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Hatay Amanos Dağları

Hatay Amanos Dağları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.


Ekipler, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen depo tespit etti.


Depoda yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 60 kilogram amonyum nitrat gübre, muhtelif yaşam malzemesi, elektronik devre kartı, pil bloğu ve kablo bulundu.


Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulması sonrası depo imha edildi.


Terör örgütü PKK yanlıları oy kullanma alanından ayrılan bir genci yaraladı
Terör örgütü PKK yanlıları oy kullanma alanından ayrılan bir genci yaraladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy kullanılan binadan ayrılan bir genç, terör örgütü PKK yanlıları tarafından sokakta saldırıya uğrayarak yaralandı. Brüksel'de terör örgütü PKK yanlısı bir grup, oy kullanmanın 22.00 itibarıyla sona ermesinin ardından oy verme merkezinden ayrılan bir gence kesici aletle saldırdı. Saldırıya uğrayan genç, yüzünden yaralandı. Bunun üzerine Expo alanının dışındaki caddede, yaralanan gence destek olmak isteyenlerle saldırganlar arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları, gence saldıran grubun terör örgütü PKK lehine slogan attığını aktardı. Sokaktaki bazı araçlar da hasar gördü. Olay yerine gelen çok sayıda polis, gerginliğin artması üzerine karşı karşıya gelen grupları ayırdı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.Seçmen ve sandık görevlileri ise sorunsuz tamamlanan oy verme işleminin ardından Expo alanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 4. gününde de Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla hareket eden bir grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçmişti. Demir çubuklar ve sandalyelerle yapılan saldırıda yaralananlar olmuştu.

Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu
Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda aldığı ağır yenilgi sonrası Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere yöneldi. CHP lideri, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelerek 7 maddelik anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Terör tutuklularına 'özgürlük' ve 'kayyumlara son verme' vaatlerinde bulunan Kılıçdaroğlu ile iş birliği yapan Özdağ, yeni ittifak ortağı HDP'lilere, "Binlerce asker, polis şehit edildi ve bunlara terör eylemi diyemiyorsanız, tarih önünde suçlusunuz." diyerek yüklendi. İçişleri Bakanlığı karşılığında ittifaka ortak olduğu söylenen Özdağ, HDP için "Terörü terör olarak kabul etmiyorlar" dedi.


#amanoslar
#Hatay
#operasyon
#Yaşam malzemesi
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