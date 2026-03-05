Amasya'da 10 gün önce doğum yapan kadın aniden kalp krizi geçirip vefat etti

10 gün önce Bahar Evra adını verdiği bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki Nurhayat Usta, bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Annesinin haber vermesi üzerine eve gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.