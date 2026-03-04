Yeni Şafak
Yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Kaza, Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi.
Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Çiğdem Mutlu’ya otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

F.A. (40) idaresindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Mutlu'ya (57) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.



