Kayseri'de üvey baba dehşeti: 9 yaşındaki çocuğu darp etti

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yaşayan servis şoförü F.Y., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. İkinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.’yi de yanına alan anne Şerife G., evliliğin ardından F.Y. ile yaşamaya başladı. Üvey baba F.Y.’nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.’ye şiddet uyguladığı öğrenildi.