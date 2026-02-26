Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de üvey baba dehşeti: 9 yaşındaki çocuğu darp etti

Kayseri'de üvey baba dehşeti: 9 yaşındaki çocuğu darp etti

10:3626/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Anne Şerife G.’nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
Anne Şerife G.’nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Kayseri'de servis şoförü üvey baba F.Y.’nin, 3 yıl önce evlendiği Şerife G.’nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.’ye şiddet uyguladı. Üvey baba F.Y.’ye, annenin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı uygulandı.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yaşayan servis şoförü F.Y., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. İkinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.’yi de yanına alan anne Şerife G., evliliğin ardından F.Y. ile yaşamaya başladı. Üvey baba F.Y.’nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.’ye şiddet uyguladığı öğrenildi.

Anne Şerife G.’nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Kayseri
#Kocasinan
#Mevlana Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Burdur kura sonuçları: 500 bin konut Burdur TOKİ kazananlar tam isim listesi