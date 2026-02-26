Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Sahte polise beş yıl hapis ve 1 milyon lira ceza

Sahte polise beş yıl hapis ve 1 milyon lira ceza

17:1426/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Sahte polis dolandırıcısına ağır ceza çıktı.
Sahte polis dolandırıcısına ağır ceza çıktı.

Kayseri’de 70 yaşındaki vatandaşı telefonla arayıp kendisini “polis” olarak tanıtarak 498 bin TL dolandıran sanık hakkında karar çıktı. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Ü.K.’yi 5 yıl hapis ve 1 milyon TL adli para cezasına çarptırdı. Mağdur M.K.O., sağlık testi nedeniyle üç gündür aç olduğu dönemde kandırıldığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kayseri’de 70 yaşındaki adama telefonda kendisini ‘polis’ olarak tanıtan ve 498 bin TL’sini alan sanık, 1 milyon lira para ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de kendisini ‘polis’ olarak tanıtarak, M.K.O. isimli vatandaşın 498 bin TL’sini aldığı iddia edilen Ü.K.’nin dolandırıcılık suçlamasıyla Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar çıktı. M.K.O.’nun hazır bulunduğu duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde bulunan Ü.K. katılmadı. Duruşmada konuşan 70 yaşındaki M.K.O., sağlık testi için 3 gündür bir şey yemediği bir dönemde kendisini aradıklarını ve oyuna getirdiklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti Ü.K.’yi 1milyon TL adli para cezası ve 5 yıl hapis cezası verdi.



#Kayseri
#Dolandırıcı
#Polis
#Sahte
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta erişime açılacak? 2026 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı