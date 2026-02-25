Kayseri’de kar yağışı etkili oldu

"Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat’ın doğu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



