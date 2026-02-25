Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu

Kayseri’de kar yağışı etkili oldu

22:2425/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri’de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa akşam saatlerinde de kar yağışına bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı da şu ifadelere yer verildi:


"Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat’ın doğu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


#Kayseri
#Kar yağışı
#Meteoroloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar