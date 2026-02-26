'ÇOK GÜZEL BİR TERAPİ'





Bircan Ayata, "Aslında zor değil, yaptığınız işin üzerine gidince sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Sevmek önemli. 7/24 televizyon karşısında oturacaklarına inanın buraya gelsinler. Şu tozu bir yutup, başlasınlar. Çok güzel bir terapi. Gerçekten insanı rahatlatan bir sanat. Buna herkesin ihtiyacı var. Size çok güzel şeyler katıyor. Kadınlara özellikle öneriyorum. Ben burada daha fazla insan görmek istiyorum. Daha fazla genç de görmek istiyorum. Burada güzel şeyler çıkıyor" dedi.