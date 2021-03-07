Gündem Amasyalı şehit ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye telefonu Şehidimizin çocukları bize emanettir
POLİTİKA

Amasyalı şehit ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu: Şehidimizin çocukları bize emanettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü, taziyelerini iletti.

Haber Merkezi DHA
Şehidin annesi Gül de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Şehidin annesi Gül de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Ziyarette, İzmir Milletvekili Yıldırım, helikopter kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin eşi Fadime Gül’e başsağlığı dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.


Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.


Şehidin annesi Gül de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Vasiyet ettiği gibi: Babasına kavuştu
GÜNDEM
Vasiyet ettiği gibi: Babasına kavuştu

Helikopter kazasında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan detay: 5 ay önce baba olmuş
GÜNDEM
Helikopter kazasında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan detay: 5 ay önce baba olmuş

Canlı yayında şehitlere hakaret eden genç kız gözaltına alındı
GÜNDEM
Canlı yayında şehitlere hakaret eden genç kız gözaltına alındı

Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
FOTOĞRAF 61
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit 11 askerimiz şehit oldu. Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.


Abone Ol Google News
Allahına gurban Erdoğan

"Allah'ına gurban Erdoğan"

​ABD'deki çirkin reklama Malatya'dan cevap.
Bu mesaja kanmayın

Bu mesaja kanmayın

​Whatsapp'ta '8 Mart hediyesi' yalanı...
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

​Eski eşini öldüresiye dövdü: Kendini böyle savundu
Birleşik Avrupa hayalinin sonu

Birleşik Avrupa hayalinin sonu

​İngilizlerden sonra İtalyanlar da birlikten çekiliyor.

​Kırk iki yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.