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ANKARA

Vasiyet ettiği gibi: Babasına kavuştu

Vasiyet ettiği gibi: Babasına kavuştu

Helikopter kazasında şehit düşen 4 Mehmetçik daha son yolculuklarına uğurlandı. “Eğer şehit olursam beni babamın yanına gömün” diye vasiyet eden Uzman Çavuş Tolga Demirci, Kayseri’de babasının yanına defnedildi. Şehitlerden Astsubaylar Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz Kahramanmaraş’ta, Uzman Çavuş Hakan Gül memleketi Amasya’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitlis şehitlerinden 4’ü daha toprağa verildi. Tolga Demirci’nin “Eğer şehit olursam beni babamın yanına gömün” diye vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.
Bitlis şehitlerinden 4’ü daha toprağa verildi. Tolga Demirci’nin “Eğer şehit olursam beni babamın yanına gömün” diye vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.

Helikopter kazasında şehit düşen 11 askerden 4’ü daha son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerden Osman Erbaş, Salih Sarıoğlu, Şentürk Aydınyer, Tayfun Kureş, Gökhan Uysal, Şükrü Karadirek ve Ömer Umulu önceki gün Ankara’daki devlet töreninin ardından toprağa verilmişlerdi. Şehitlerden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) ile Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28) Kahramanmaraş’ta, Uzman Çavuşlar Hakan Gül (45) memleketi Amasya’da, Tolga Demirci (33) ise Kayseri’de dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tolga Demirci

BABASI KARDA DONARAK ÖLMÜŞ

  • Şehit Tolga Demirci’nin vasiyeti yerine getirildi. Bekar olan şehidin, annesine “Eğer şehit olursam beni babamın yanına gömün” diye vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı. Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Uzunpınar Mahallesi’ndeki babaevine getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından vasiyet ettiği gibi 3 yaşındayken kaybettiği babası Nazir Demirci’nin yanında toprağa verildi. Nazir Demirci’nin 30 yıl önce kış ayında komşu köyden yürüyerek yaşadıkları Uzunpınar köyüne gelirken karda yolunu kaybedip donarak öldüğü öğrenildi. Şehidin annesi Aynur Aybirdi, kız kardeşi Nagehan Demirci ve yakınları tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Küçük Metehan törende uyudu

Mehmet Demir

Kahramanmaraşlı Şehit Mehmet Demir’in cenaze namazını, emekli müftü olan dayısı Ahmet Çelik kıldırdı. Cenazede şehidin 15 aylık oğlu Metehan’ın 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül’ün kucağında uyuması, görenleri duygulandırdı.

Üç evladım daha var

  • Nazmi Yılmaz’ın annesi Kahramanmaraş Afşin’deki törene şehidinin kepi ile katıldı. Acılı anne “Oğlum ben geldim. Dimdik ayaktayım. Geride 3 evladım daha var. Yıkılmam” dedi. 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilen şehidin eşi Gizem Yılmaz da tabuta bakıp “İçindeki benim eşim olamaz” diye gözyaşı döktü.
Nazmi Yılmaz

Hoş geldin toprağına

Hakan Gül’ün Türk bayrağına sarılı naaşı Amasya’nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi. Yakınları şehidi “Hoşgeldin toprağına” diye karşıladı. Cenaze töreninde şehidin annesi Gülüzar, eşi Fadime ve çocukları Caner ile Ceren tabuta sarılıp uzun uzun ağladı. Şehit asker köy mezarlığında, 14 yıl önce vefat eden babasının yanına defnedildi.

Hakan Gül

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