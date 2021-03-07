Vasiyet ettiği gibi: Babasına kavuştu Vasiyet ettiği gibi: Babasına kavuştu Helikopter kazasında şehit düşen 4 Mehmetçik daha son yolculuklarına uğurlandı. “Eğer şehit olursam beni babamın yanına gömün” diye vasiyet eden Uzman Çavuş Tolga Demirci, Kayseri’de babasının yanına defnedildi. Şehitlerden Astsubaylar Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz Kahramanmaraş’ta, Uzman Çavuş Hakan Gül memleketi Amasya’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Merkezi 07 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 07 Mart 2021, 04:32 Yeni Şafak