Canlı yayında şehitlere hakaret eden genç kız gözaltına alındı

Türkiye şehitlerin acısını yaşarken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepkilere neden oldu.

TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı.

Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Ağza alınmayacak küfürler savuran Yonca B'ye tepki yağdı.

EMNİYETE İHBAR YAĞDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.

Hareket geçen ekipler, Yonca B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B, adliyeye sevk edildi.

TEPKİDEN SONRA TÜRK BAYRAĞI FOTOĞRAF KOYDU

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

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