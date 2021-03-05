Gündem Canlı yayında şehitlere hakaret eden genç kız gözaltına alındı
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Canlı yayında şehitlere hakaret eden genç kız gözaltına alındı

Türkiye şehitlerin acısını yaşarken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepkilere neden oldu. Samsun'da Yonca B. (23), açtığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret etti. Onlarca ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Yonca B.
Yonca B.

Türkiye şehitlerin acısını yaşarken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepkilere neden oldu.

TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı.

Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Ağza alınmayacak küfürler savuran Yonca B'ye tepki yağdı.

EMNİYETE İHBAR YAĞDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.

Hareket geçen ekipler, Yonca B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B, adliyeye sevk edildi.

TEPKİDEN SONRA TÜRK BAYRAĞI FOTOĞRAF KOYDU

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

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Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit 11 askerimiz şehit oldu. Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.


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