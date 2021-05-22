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ANKARA

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz: Eski çalışanımızın yaptığı eylem ajansımızın yayın ilkeleriyle kesinlikle örtüşmüyor

Musab Turan isimli muhabirin İstanbul’da katıldığı programda yaptığı eylem hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve Ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz: Eski çalışanımızın yaptığı eylem ajansımızın yayın ilkeleriyle kesinlikle örtüşmüyor
Serdar Karagöz

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve Ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir." ifadelerini kullandı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir. Konu planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir.

Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir.

Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır."

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