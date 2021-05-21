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POLİTİKA

O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı

Musab Turan isimli Anadolu Ajansı muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul’da katıldığı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki sorunun arkasından FETÖ izi çıktı. Muhabirin, polis olan ağabeyinin KHK ile ihraç edildiği, ablasının ise ihraç edilen FETÖ’cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
Musab Turan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ndeki programında basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Toplantıyı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın her iki bakana soru sormak için söz alıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan ifadeler kullandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını dillendiren Turan'ın FETÖ bağlantıları olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, muhabirin polis olan ağabeyi T.T’nin KHK ile ihraç edildiği, ablası B.U’nun ise ihraç edilen FETÖ’cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği öğrenildi.

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