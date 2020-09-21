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Gündem Valilerin anadolu aslanı atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı
SİVAS AKSARAY

'Anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı

Valilerin 'anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı

Dünyaca ünlü Sivas Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, iki şehrin valisini sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımına Sivas Valisi Salih Ayhan, "Her şey cüsse ile olsa, ormanların kralı aslan değil fil olurdu" cevabı verdi. İki vali arasındaki gülümseten atışma, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kangal uzmanı Orhan Yalçınkaya, "Aksaray'daki sürülerde de Kangal köpeği görev yapar. Her ikisi de bizim değerimizdir ama Kangal köpekleri daha dayanıklıdır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kangal köpeği uzmanı ve Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya açıklamada bulundu.
Kangal köpeği uzmanı ve Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya açıklamada bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu aslanı olarak nitelendirilen Kangal köpeklerine nazaran daha iri olan Aksaray malaklısına ithafla sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan mesajı alıntılayarak, "Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı, ormanın kralı aslan değil, fil olurdu" cevabı verdi.

Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti
GÜNDEM
Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

  • İki vali arasındaki köpek atışması, sosyal medya takipçilerinin de yoğun ilgisini çekti. Sonrasında Aksaray Valisi Aydoğdu bir paylaşım daha yapıp Google'de Aksaray malaklısı araması sonucu paylaşarak, "Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim" diye cevap verdi. Vali Salih Ayhan ise, "Kıymetli Valim. Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil, literatüre bakmak isabet olur. Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim" karşılığını verdi.

DHA

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu, "Malaklı da bizim Kangal da yeter ki sevgi olsun, saygı olsun. Teşekkürler Değerli Valim, şahsınızda Sivaslı kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimle" paylaşımı ile atışmayı noktaladı.

"Aksaray'daki sürülerde de kangal görev yapıyor"

Kangal köpeği uzmanı ve Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, valiler arasındaki bu diyaloğun kendilerini de mutlu ettiğini ve bu hayvanların yeniden kamuoyunun gündemine gelmesine sağladığını söyledi.

DHA

Kangal köpeği ile Aksaray malaklısının birbirinden farklı özellikleri sahip olduğunu belirten Yalçınkaya, şunları söyledi:

  • "Bir hayvansever, dernek başkanı olarak bu durum beni mutlu etti. Aslında Kangal da malaklı da ülkemizin milli değerleri. İkisi de güzel ve özel canlılar. Ama ikisinin da kullanım amaçları çok farklı. Kangal daha çok aktif, sürülerde kullanılmakta. Kurtla mücadele eden nadir canlılardan biri. Ondan farklı özelliği vardır. Eksi 35-40'lara kadar dayanabilen bir köpektir. İçgüdüsel hareket eder, bulunduğu evi ve sürüyü koruyan özelliği vardır. Malaklı ise daha çok ev köpeği olarak kullanılır. Sürülerde çalışmamakta. Şayet Anadolu aslanı mı, Kangal mı, malaklı mı diye soracak olursak Aksaray'daki sürülerde çalışanların köpeklerin de Kangal olduğunu öğrendiğimiz anda aslında Kangal'ın ne kadar özel bir canlı olduğunu anlayacaksınız."

PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır
FOTOĞRAF 10
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Zekaları, güçlü fiziki yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 buçuk kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul edilen kangalların vatan savunmasında da adlarından söz ettiriyor.
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Dünyaca ünlü olan Kangal köpeklerimiz, bir çok vatan görevini üstlenmektedir. Şimdi de Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev alacaklar. Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı gibi şimdide Özel harekatın yanında görev alacaklar. Geçmişte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne verdiğimiz kangallar, görevlerini yerine getiriyorlar. Siirt İl Jandarma komutanlığımıza yavrularımızı vermiştik, orada da görevlerine devam ediyorlar. Alarm sistemi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında yer alıyorlar. Kangal köpeklerinin ünü dünyanın bir çok yerine ulaşmıştır.
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Ağrı görevi için 10 safkan yavru seçildi<br>​<br>​​ Kangal köpeklerinin özellikleri hakkında bilgi veren Taşdelen, Kangalların içgüdüsel olarak kendinden eğitimli oldukları herkes tarafından bilinir. Kangallar; 2 buçuk kilometreye kadar koku alma özelliğine sahiptir, 25 kilometre görme menzili vardır. Gelebilecek tehlikeleri önceden bildirebilecek bir kapasitedirler. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü için 10 adet yavrumuz özenle safkan ırktan seçildi. Orada görev alacaklar. Ordumuzun ve emniyetimizin yer almaya devam edecekler. Ağrı'da köpeklerimiz terörle mücadelede, bekçi amaçlı kullanılacaktır, önümüzdeki hafta eğitimlerine başlayacaklar. Kangallarımızın orada yer alması bize onur ve gururu verecek. Emniyette özel eğitmenlerin himayesinde altında eğitime başlayacaklar“ dedi.
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PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacak 10 kangal yavrusu, vatan görevi için gün sayıyor.

"Kangal daha dayanıklıdır"

Yalçınkaya her iki köpek türünün farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, "Fiziksel olarak Kangal, üçgen vücuda sahiptir. Göğüs geniş ve arkaya doğru incelmekte. Malaklı köpeği ise silindirik bir yapıya sahip. Göğüs ve arka kısım aynı genişliktedir. Malak dediğimiz dudak ve salya kanalları aşağı doğru sarkıktır. Ağızdan salya akışı olur. Göz çukurları, altları aşağı doğru iner, bazıları kırmızı renktedir. Postu sıkı değildir. Gevşek posta sahiptir. Kangal'ın postu çift katlıdır. Soğuğa aşırı dayanıklı olmasının sebebi budur. Malaklının derisi tek katlıdır. Dayanıklılık olarak Kangal'ın daha özel bir canlı olduğunu düşünüyoruz. Göğüs kafesi geniş olunca, akciğeri de geniş ve ona göre de daha dayanıklı ve sağlamdır. Bu anlatımdan biri iyi biri kötü düşünülmesin. İkisi de farklı ırklardır. Yoksa ikisi de bizim milli değerlerimiz ve zenginliğimizdir" diye konuştu.

DHA

"Anadolu aslanı kangaldır"

Sivas'ta yaşayanlar ise Anadolu aslanı atışmasında galibin Kangal olduğunu belirterek, "Kangal köpekleri daha dayanıklıdır. He koruma özelliği vardır. Sürüye gider. Dağda, taşta görev yapar. Bu konuda tartışmasız tektir" dedi.

Bazıları ise Aksaray malaklısını hiç duymadıklarını dile getirdi.

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