Anadolu Otoyolu’nda devrilen TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı kar tuzu taşıyan tır çarptı.
Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber’in hayatını kaybettiğini belirledi. Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizleniyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
FOTOĞRAF 10
Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı kar tuzu taşıyan tır çarptı.
Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizleniyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Devrilen TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kar tuzu yüklü TIR aynı yönde seyreden farklı bir TIR'a arkadan çarptı. Bariyerleri aşarak karşı şeride devrilen TIR içerisinde sıkışan sürücü feci kazada hayatını kaybetti.
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Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple merkez Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 9. Alan sokak üzerinde 3 katlı kullanılmayan bir binada meydana geldi.
Durumu gören mahalleli yangının kendi bulundukları binalara sıçramasından korkup sokağa dökülürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etmeye başladı.
Yangını gören bir vatandaş ise arkadaşı olan Pınar Ateş’in (38) içeride olduğunu söyledi.
İhbar üzerine kapıyı kıran ve merdivenle içeriye dalan itfaiye erleri, Ateş’in bir odada alevlerden kaçmaya çalıştığını gördü. Zamanla yarışan ekipler mahsur kalan kadını kurtarmayı başardı.
Yangın ile ilgili bilgi veren Murat Ç., Yangının olduğunu gördüm. Koşarak olay yerine geldim, içeride arkadaşım olduğunu söyledim. Çok şükür durumu iyi ifadelerini kullandı.
Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Sağlık görevlilerine teslim edilen 38 yaşındaki kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bursa'da korku dolu anlar: Alev alev yanan binadaki kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar
Bursa'da 3 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan kadını kurtarmak için zamanla yarıştı. O anlar kameraya yansırken, mahsur kalan 38 yaşındaki kadın yangından zarar görmeden kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında hava koşulları nedeniyle demir atmak için yanaştığı Sinop’un 7 mil açıklarında Bata Alfa isimli Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın çıktı.
Yangın sırasında telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına Sahil Güvenlik ekipleriyle iskelede bekleyen bir balıkçı gemisi yanıt verdi.
Yanan gemide bulunan toplam 17 mürettebattan 16’sı yaralı olarak gemilerle iskeleye taşınırken, geminin kaptanının ise suya atladığı ve kaybolduğu öğrenildi.
İskelede hazırda bekleyen çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince 3’ü ağır 16 yaralı hastaneye sevk edildi. Mürettebattan 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna, birinin ise Arnavutluk kökenli olduğu tespit edildi.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Akşam 20.30 sıralarında Panama bandıralı Bata Alfa isimli gemide büyük bir yangın çıkıyor, ihbar alır almaz Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine müdahale ediyor. 16 kişi sağ olarak kurtarıyoruz, hastanemize sevki sağlandı. 10’u yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6’sını Samsun’a sevk ettik. 1 kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz, onun da denizde arama faaliyetlerine devam ediyoruz. 16 vatandaşın 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna biri ise Arnavutluk kökenli vatandaşımız” diye konuştu.
Yangın sırasında yardım anonsunu duyan balıkçı gemisinden Ömer Canik, “Yangın nedeniyle gemiye yardıma gittik. Büyük bir yangındı, personellerin birinin dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı, arkadaşımız karşıdaki gemiye atladı, ayağı kopan arkadaşa yardımcı oldu vinçle beraber oradan aldık. Kaptan da denize atlamış kaybolmuş” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop açıklarında yanan gemide dehşet anları: 10'u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp
Sinop'un 7 mil açıklarında yabancı uyruklu kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 16 mürettebat kurtarıldı. Yangın sırasında denize atlayan ve kaybolan geminin kaptanını arama çalışmaları ise sürüyor.