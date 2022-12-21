Anadolu Otoyolu’nda devrilen TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı kar tuzu taşıyan tır çarptı.

Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber’in hayatını kaybettiğini belirledi. Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizleniyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF 10 Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 BH 1034 plakalı tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı kar tuzu taşıyan tır çarptı. Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber’in hayatını kaybettiğini belirledi. Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizleniyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Devrilen TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kar tuzu yüklü TIR aynı yönde seyreden farklı bir TIR'a arkadan çarptı. Bariyerleri aşarak karşı şeride devrilen TIR içerisinde sıkışan sürücü feci kazada hayatını kaybetti.

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FOTOĞRAF 13 Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple merkez Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 9. Alan sokak üzerinde 3 katlı kullanılmayan bir binada meydana geldi. Durumu gören mahalleli yangının kendi bulundukları binalara sıçramasından korkup sokağa dökülürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etmeye başladı. Yangını gören bir vatandaş ise arkadaşı olan Pınar Ateş’in (38) içeride olduğunu söyledi. İhbar üzerine kapıyı kıran ve merdivenle içeriye dalan itfaiye erleri, Ateş’in bir odada alevlerden kaçmaya çalıştığını gördü. Zamanla yarışan ekipler mahsur kalan kadını kurtarmayı başardı. Yangın ile ilgili bilgi veren Murat Ç., Yangının olduğunu gördüm. Koşarak olay yerine geldim, içeride arkadaşım olduğunu söyledim. Çok şükür durumu iyi ifadelerini kullandı. Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlilerine teslim edilen 38 yaşındaki kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Bursa'da korku dolu anlar: Alev alev yanan binadaki kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar Bursa'da 3 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan kadını kurtarmak için zamanla yarıştı. O anlar kameraya yansırken, mahsur kalan 38 yaşındaki kadın yangından zarar görmeden kurtarıldı.



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