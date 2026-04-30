Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ankara istikametinde ulaşım aksadı

21:0630/04/2026, Perşembe
AA
Tek şeridin ulaşıma açıldığı yolda tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 6 tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım aksadı. İzmit Alikahya mevkisindeki kazada yaralanan olmazken, yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı ve araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde 6 tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananın bulunmadığı kaza nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı, bölgede araç kuyruğu oluştu.

Tek şeridin ulaşıma açıldığı yolda tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.


#Anadolu Otoyolu
#Kocaeli
#zincirleme trafik kazası
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
Konferans Ligi yarı finalinde kritik maç: Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT 1 canlı yayın izle