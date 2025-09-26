Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki 'konser' soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi

18:5526/09/2025, Cuma
DHA
ABB'ye 'konser soruşturması'nda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i adli kontrol, 9’u ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) düzenlenen 32 konserin belediyeyi 154 milyon lira zarara uğrattığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilenler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili de bulunuyor.

9 kişiye tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i adli kontrol, 9’u ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Konser çarkını Yavaş anlatmıştı: Günlük 100 bin TL almış

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş,
"146 kişi 15-20 gün yevmiye usulü çalışmış, çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var"
demişti.
"Savunacak hiçbir şeyim yok"
diyen Yavaş, gözaltına alınanların suçlu bulunursa cezasını çekmesini söylemişti.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
