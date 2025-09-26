Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki 'konser' soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i adli kontrol, 9’u ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) düzenlenen 32 konserin belediyeyi 154 milyon lira zarara uğrattığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltı kararı verilenler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili de bulunuyor.