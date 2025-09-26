Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki 'konser' soruşturmasında 5 tutuklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) "2021-2024 yılları arasındaki 32 konserin belediyeyi 154 milyon lira zarara uğrattığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında, bugün gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili, Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili ve organizasyon firması sahibi ile ortağı yer alıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen 32 konserin belediyeyi 154 milyon lira zarara uğrattığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Üçü ABB yetkilisi 5 kişi tutuklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.