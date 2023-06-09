Ankara Kiev hattında kritik telefon: Ukrayna'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a davet

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Ukrayna'daki güncel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Bakan Kuleba, ayrıca Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.