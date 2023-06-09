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Ankara Kiev hattında kritik telefon: Ukrayna'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a davet

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kuleba'nın Dışişleri Bakanı Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik edip Ukrayna'ya davet ettiği bildirildi.

00:03 . 9/06/2023 Cuma
DHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Ukrayna'daki güncel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Bakan Kuleba, ayrıca Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.



#Hakan Fidan
#Dmytro Kuleba
#Telefon Görüşmesi
11 dakika önce
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