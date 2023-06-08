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Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye skandal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden 'üyelikten çıkarma' tehdidi

Batı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala üzerinden bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Geçtiğimiz yıl Demirtaş ve Kavala için güzellemeler yaparak 'serbest bırakma' çağrısı yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ardından şimdi de Avrupa Konseyi devreye girdi. Konsey, Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi üyelikten ihraç tehdidinde bulundu.

20:52 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Avrupa Konseyi, Türkiye'yi üyelikten çıkarmakla tehdit etti.

Avrupa Konseyi, Türkiye'yi üyelikten çıkarmakla tehdit etti.

Batı, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ve terör suçundan tutuklu eski HDP'li Selahattin Demirtaş üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürerek Türkiye'ye para cezası uygulanması yönünde karar alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ardından şimdi de Avrupa Konseyi devreye girdi.

5-7 Haziran'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymayan ülkelerin durumunu değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıdan sonra basına açıklama yapılırken Türkiye'nin, Demirtaş ve Kavala hakkındaki AİHM kararlarını uygulamadığı iddia edildi.

Türkiye'ye küstah tehdit

Demirtaş ve Kavala'nın tutukluluklarının devam ettiği için 'üzüntü duyduklarını' ifade eden Konsey, Türkiye'ye karşı skandal bir karara da imza attı.

Avrupa Konseyi Sekreteryası’na 12 Temmuz’daki toplantıya kadar Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemler ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verildi.

Sekreterya, Kavala'nın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceği, Selahattin Demirtaş içinse Kavala'da olduğu gibi ihraç süreci başlatabileceğini açıkladı.


Yeni dönemin ilk MGK'sında 'terörle mücadele' vurgusu: Suriye'nin toprak bütünlüğü terörden temizlenmesiyle mümkün
Yeni dönemin ilk MGK'sında 'terörle mücadele' vurgusu: Suriye'nin toprak bütünlüğü terörden temizlenmesiyle mümkün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı üç saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkenin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılacağı vurgulandı. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere mücadelenin devam edeceği belirtildi. Yazılı açıklamada ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün terörden temizlenmesiyle mümkün olacağı da vurgulandı.



#Osman Kavala
#Selahattin Demirtaş
#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
#Avrupa Konseyi
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