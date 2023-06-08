Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye skandal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden 'üyelikten çıkarma' tehdidi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı üç saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkenin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılacağı vurgulandı. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere mücadelenin devam edeceği belirtildi. Yazılı açıklamada ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün terörden temizlenmesiyle mümkün olacağı da vurgulandı.