Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 firari şüpheli gözaltına alındı

Türkiye’de FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili yazılarda örgütün dışarıdan güdümlü yıkıcı faaliyetleri üzerine kapsamlı analizlere yer verilmediği görülüyor. Ne yazık ki bu, çok da şaşırtıcı bir durum değil ve 15 Temmuz’dan sonra dahi FETÖ’cülerin bağımlılık ilişkileri derin analizlere tabi tutulmadı. Bundan, birinci derecede dindar muhafazakâr gruplar ve bireyler sorumluydu. Bu çerçevede FETÖ, bağımlı bir yapı olarak analiz edilmeli ve değerlen-dirilmeliydi. Yine de geç kalmış sayılmayız. Fırsatın