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Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 firari şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 firari şüpheli gözaltına alındı

09:3324/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 12 firari şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 firari FETÖ/PDY üyesinin Ankara'da olduğu tespit edildi.


Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 firari şüpheli, sanık ve hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.


1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, firari FETÖ/PDY üyeleri hakkında adli işlem başlatıldı.



#Ankara
#FETÖ
#emniyet

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