Ankara'da FETÖ operasyonu: Sınav sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde aldığı tespit edilen 24 FETÖ/PDY mensubu şahsa yönelik gözaltı kararı alındı. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 19 kişinin yakalandığını aktarıldı.
2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde ele geçirdiği tespit edilen 24 24 FETÖ/PDY mensubu şahsa yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı. Soruşturma çerçevesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: