Ankara'da FETÖ operasyonu: Sınav sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Her bir şüpheli yönünden farklılık göstermekle birlikte, haklarında; -Suça konu sınavlarla ilgili olarak düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında belirtilen kriterlerin bir kısmını taşımak, -örgüt evlerinde ve/veya örgütün çalışma evlerinde kalmak, söz konusu sınav sorularını almak/dağıtmak, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunmak, meslek birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama yöntemiyle haberleşmek gibi deliller/beyanlar bulunan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma kayıtları olan 24 şüpheli hakkında 20.03.2023 tarihinden itibaren Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”